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Politico: США запланировали ввести беспрецедентные ограничения на инвестиции в Китай

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«Газета.Ru»

Администрация президента США Джо Байдена в апреле 2023 года подготовила беспрецедентные меры ограничения американских инвестиций в Китай. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.

«Чиновники приближаются к соглашению по ключевому усилию, направленному на ограничение технологического и военного подъема Пекина. Беспрецедентные правила ограничения американских инвестиций в Китай ожидаются позднее в этом месяце», — отметили в публикации.

Источники издания указали, что администрация Белого дома уже обсуждает ключевые вопросы с предпринимателями. Известно, что бизнес обяжут уведомлять о новых инвестициях, которые будут направлены в технологические компании Китая. Также будут введены определенные запреты на сделки в критических секторах промышленности, включая микропроцессоры.

Собеседник издания в администрации Белого дома добавил, что в правительстве хотят убедиться, что все делается правильно в плане консультаций с союзниками и промышленностью, а уже после переходя к процедурам указа.

В конце марта немецкая газета Berliner Zeitung писала, что для Москвы после введения западных санкций открылись новые перспективы сотрудничества с Пекином. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву «подпитывает» бум китайских инвестиций в Россию.

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