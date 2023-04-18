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Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что страна собирается покупать СПГ через Польшу

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Венгрия собирается обсудить возможность поставок сжиженного природного газа (СПГ) через регазификационные терминалы в Польше. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Варшава расширяет собственные мощности, и если она будет принимать больше газа, то появится возможность для покупки. Впрочем, предметно об этом можно будет говорить только через три-четыре года», — отметил Сийярто.

По его словам, Венгрия собирается диверсифицировать источников и маршрутов поставок нефти и газа. Однако на данный момент нет альтернативных источников для сотрудничества. Поэтому пока что приходится закупать газ у России.

Он добавил, что сообщения о подписании новых соглашений с Россией по поставкам топлива являются ложными. При этом последнее соглашение по ядерной энергетике было подписано в 2014 году, а по газу – в 2021 году.

В конце января польская энергетическая компания Orlen в Варшаве подписала с крупнейшим калифорнийским энергетическим холдингом Sempra долгосрочный контракт на поставки СПГ. В соответствии с контрактом, Польша каждый год станет получать по 1 млн тонн СПГ из США в течение 20 лет. Договоренность начнут выполнять в начале 2027 года.

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