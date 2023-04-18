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В Европарламенте обвинили Польшу, Венгрию и Словакию в помощи РФ из-за украинского зерна

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Александр Гальперин/РИА Новости

Крупнейшая в Европарламенте фракция «Европейская народная партия» (ЕНП) обвинила Польшу, Венгрию и Словакию в помощи России из-за введенного этими государствами запрета на импорт зерна с Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не делайте ничего, что ослабляет Украину. Сделайте так, чтобы украинское зерно доходило до Африки. Не предпринимайте односторонних действий, нарушающих законодательство ЕС… Европейские правительства не должны действовать в ущерб солидарности в отношении Украины…. Любые односторонние действия государств-членов будут лишь шагом в пользу России», — сказано в сообщении.

18 апреля правящая коалиция Румынии потребовала от властей страны ввести временный запрет на поставку сельхозпродукции с Украины.

Накануне депутат Верховной рады Даниил Гетманцев заявлял, что если эмбарго на ввоз украинской продукции в соседние европейские страны сохранить, то Украина понесет большие потери.

До этого издание Politico сообщало, что решение Польши, Венгрии и Словакии о введении запретов на импорт украинской сельскохозяйственной продукции угрожает «хрупкой солидарности» Европейского союза в поддержке Украины.

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