«Газпром»: этот отопительный сезон Европа прошла благодаря погоде, гарантии повторения «подарка» нет

Нынешний отопительный сезон европейские страны прошли без серьезных перебоев во многом ввиду относительно благоприятных погодных условий. Однако в следующем году нет гарантий повторения подобного климатического «подарка», заявили в пресс-службе российского энергетического холдинга «Газпром».

По данным аналитиков компании Gas Infrastructure Europe (GIE), 6 апреля завершился сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ). При этом уровень заполненности ПХГ снизился до 55% и составил 55,4 млрд кубометров. Однако по состоянию на 16 апреля, этот показатель отставал от значений аналогичного периода 2020 года, пояснили в «Газпроме».

«Пройти отопительный сезон Европе во многом помогла теплая погода зимой. Но гарантий, что природа сделает такой подарок и в предстоящем отопительном периоде, нет <....> В условиях отказа от импорта российского трубопроводного газа восполнение запасов газа в хранилищах до уровня прошлого года может стать для европейских компаний нетривиальной задачей», — заключили в компании.

При этом темпы заполнения европейских ПХГ пока отстают от показателей 2020 года — 56,6 млрд кубов на 16 апреля против 58 млрд на ту же дату позапрошлого года. В итоге европейские компании уже должны восполнить на 1,4 млрд кубов больше, чтобы достичь максимального уровня закачки сезона 2019/2020 годов — 97,6 млрд куб. м.

17 апреля агентство Bloomberg сообщило, что европейские и азиатские страны столкнулись с переизбытком сжиженного природного газа (СПГ) на фоне невысокого спроса на данный вид топлива. С учетом вышеперечисленных факторов цены на СПГ, с большой долей вероятности, будут снижаться в ближайшие несколько недель.