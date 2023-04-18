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В ЕС считают, что последствия непродления зерновой сделки будут катастрофическими

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Efrem Lukatsky/AP

В ЕС считают, что последствия непродления зерновой сделки с Россией будут катастрофическими. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представительство Евросоюза в России.

По информации издания, в Брюсселе отметили, что будут сожалеть, если Россия, Турция, Украина и ООН не смогут прийти к соглашению о продлении зерновой сделки.

Также в ЕС назвали Россию и Украину системными игроками в глобальном масштабе.

«Мы можем ожидать катастрофических последствий, если зерновая сделка не будет продлена», — говорится в сообщении.

В представительстве ЕС добавили, что Россия выдвигает сложные требования для продления сделки, часто не связанные с соглашением. При этом Москва считает, что другие участники сделки не выполняют свои обязательства. В качестве примера приводится снятие эмбарго с российской сельхозпродукции.

Ранее главы МИД стран G7 заявляли, что зерновая сделка критически важна, РФ не должна ограничивать ее срок.

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