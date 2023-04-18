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Мантуров заявил, что товарооборот России и Индии преодолел отметку в $35 млрд в 2022 году

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Товарооборот между Россией и Индией по итогам 2022 года вырос в 2,5 раза и превысил $35 млрд. Об этом заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает «Прайм».

«Товарооборот между нашими странами в прошлом году увеличился более чем в 2,5 раза и превысил 35 миллиардов долларов», — отметил Мантуров.

По его словам, такая ситуация произошла, в частности, благодаря росту поставок энергоносителей и минеральных удобрений. В свою очередь, индийские производители наращивают поставки своей продукции.

Он добавил, что идет работа по созданию условий для расчетов в национальных валютах.

11 марта профессор, доктор экономических наук Игорь Липсиц заявил, что за последнее время в российско-индийской торговле значительно выросли риски формирования «гигантского» дисбаланса. Во многом это обусловлено тем, что экспортно-сырьевые компании из РФ не могут вывести выручку от продажи нефти с индийского рынка.

До этого в РИА Новости после анализа данных министерства торговли и промышленности страны сообщили, что Россия впервые вошла в топ-5 крупнейших торговых партнеров Индии.

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