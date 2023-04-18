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ФНПР предложила Госдуме отправлять безработных предпенсионеров на пенсию раньше времени

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила отправлять безработных предпенсионеров на пенсию раньше времени. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на полученный документ с предложенными поправками, который ФНПР направила в Минтруд и Госдуму.

ФНПР предлагает внести ряд поправок в законопроект «О занятости населения», который готовится ко второму чтению. В частности, предлагается дать безработным гражданам, которым осталось не более пяти лет до выхода на пенсию, возможность досрочного выхода на нее, в случае если служба занятости не трудоустроит их в течение года. Также профсоюзы предлагают внести в законопроект понятия «частично безработный» и «частично занятый».

Также в документе предложили выплачивать максимальный размер пособия по безработице для тех россиян, которые прошли военную службу по мобилизации или контракту. Сейчас максимальный размер пособия составляет 12 792 рубля.

Эксперты рынка посчитали, что возможность досрочного выхода на пенсию для предпенсионеров является серьезной мерой поддержки. Кроме того, довольно часто такие люди сталкиваются с определенными сложностями в поиске работы, так как работодатели отдают предпочтение более молодым соискателям.

В конце октября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщило, что Минтруд России планирует с 2025 года информировать россиян о получении статуса предпенсионера без заявления.

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