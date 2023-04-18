Spiked: жителям Германии дорого обойдется решение властей по отключению последних АЭС

Жители Германии могут дорого заплатить за решение властей по закрытию последних атомных электростанций (АЭС) в стране, так как стоимость энергии постоянно растет. Об этом пишет Spiked.

В Германии прекратили работу последние три АЭС. Жители страны этим шагом озадачены: электричество и так дорогое, и окружающей среде оно тоже на пользу не пойдет. Но теперь немцам придется дорого заплатить за решение властей уступить «зеленой» идеологии, так как энергокризис не собирается утихать.

В публикации отметили, что антиатомное движение в Германии одержало серьезную победу в 2011 году, когда произошла авария на АЭС «Фукусима» в Японии после землетрясения и цунами. Тогда антиатомное лобби постаралось изобразить произошедшее как «атомную катастрофу» и доказать этим, какую ужасную опасность несет в себе атомная энергетика. Однако истерическая паника вокруг «Фукусимы» заслонила перед собой реальные факты. То есть в так называемой ужасной катастрофе погиб всего один человек. При этом по статистике, атомная энергетика на 99% безопаснее, чем угольная и нефтяная.

По данным издания, желание угодить «зеленым» привело к тому, что во время текущего энергокризиса цены на электроэнергию в Германии в среднем на 70% выше, чем в Европе. Кроме того, многие жители страны желают, чтобы ФРГ снова возвратилась к использованию атомной энергии. Однако негативная реакция на «зеленую» догму, из-за которой страна оказалась в нынешнем положении, не заставит себя ждать.

16 апреля на сайте телеканала ZDF со ссылкой на сообщение компании-оператора станций сообщалось, что три последние работающие немецкие атомные электростанции (АЭС) — «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд» — отключили от энергосети.