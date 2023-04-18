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Британской IGas Energy разрешили разработку новых нефтяных скважин

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Eric Gay/AP

Британская нефтегазовая компания IGas Energy получила разрешение от Совета графства Линкольншир, которое позволяет разрабатывать новые нефтяные скважины. Об этом сообщается на сайте организации.

В публикации отметили, что разрешение включает строительство начальной оценочной скважины на первом этапе и до шести горизонтальных эксплуатационных скважин на втором этапе разработки.

Первая фаза может добавить примерно 200 баррелей нефти в сутки, а вторая фаза прибавит к добыче еще 500 баррелей нефти.

18 января в пресс-релизе Equinor сообщалось, что норвежские компании Equinor и Petoro, а также немецкая Wintershall Dea открыли месторождение газа в Норвежском море. По данным компании, это первое открытие месторождения на норвежском континентальном шельфе в 2023 году. Оно находится в 23 км к югу от газового месторождения Ирпа.

До этого газета The Times писала, что власти Британии намерены начать добычу газа на новых газовых месторождениях в Северном море в середине 2024 года.

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