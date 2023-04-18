Британской IGas Energy разрешили разработку новых нефтяных скважин

Британская нефтегазовая компания IGas Energy получила разрешение от Совета графства Линкольншир, которое позволяет разрабатывать новые нефтяные скважины. Об этом сообщается на сайте организации.

В публикации отметили, что разрешение включает строительство начальной оценочной скважины на первом этапе и до шести горизонтальных эксплуатационных скважин на втором этапе разработки.

Первая фаза может добавить примерно 200 баррелей нефти в сутки, а вторая фаза прибавит к добыче еще 500 баррелей нефти.

18 января в пресс-релизе Equinor сообщалось, что норвежские компании Equinor и Petoro, а также немецкая Wintershall Dea открыли месторождение газа в Норвежском море. По данным компании, это первое открытие месторождения на норвежском континентальном шельфе в 2023 году. Оно находится в 23 км к югу от газового месторождения Ирпа.

До этого газета The Times писала, что власти Британии намерены начать добычу газа на новых газовых месторождениях в Северном море в середине 2024 года.