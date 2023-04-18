Экономист Мустафа заявил, что «реальная» стоимость доллара составляет 25-35 рублей

В настоящее время российский рубль является одной из самых недооцененных в мире валют. Нынешний курс рубля к доллару во многом спекулятивен, реальная стоимость американской валюты на данный момент находится в коридоре 25-35 рублей, приводит слова экономиста Фаттаха Мустафы газета «Аргументы и факты».

По состоянию на 18 апреля, официальный курс доллара, по оценке аналитиков Центробанка (ЦБ), составляет 81,63 рубля. Для сравнения, 15 числа текущего месяца этот показатель находился на уровне 81,5 руб. По словам Мустафы, важно, чтобы курс национальной валюты не был излишне спекулятивным и волатильным по отношению к мировым резервным расчетным единицам, включая американский доллар.

«Крайне важно, чтобы люди не сомневались в своей денежной единице, и всегда держались за нее <....> Нынешний курс рубля откровенно спекулятивен. Я не удивлен, что финансисты считают его одной из самых недооцененных мировых валют. Насколько я вижу соотношение импорта и экспорта в России, цена доллара у вас существенно завышена. Реальная стоимость доллара — 25–35 рублей», — заявил Мустафа.

18 апреля курс доллара на открытии торгов Московской биржи (Мосбиржи) вырос до 81,54 рубля. Рост котировок американской валюты составил 14 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. При этом схожую динамику к российскому рублю демонстрировали и другие зарубежные валюты. Курс евро вырос на 25,75 копейки и составил 89,41 рубля, а курс юаня — на 1,6 копейки до 11,83 рубля.