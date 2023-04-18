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Решетников заявил, что разворот на Восток не означает закрытия «окна в Европу»

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Разворот на Восток не означает для России закрытия каналов связи с Евросоюзом. Об этом написал ТАСС со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Решетникова.

»...разворот на Восток не означает, что мы закрываем «окно в Европу». С нашей стороны оно всегда открыто для всех зарубежных партнеров, которые проявляют конструктивный подход и готовы работать на равноправной основе», — отметил подчеркнул Решетников.

5 апреля президент России Владимир Путин аявил, что «Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми без исключения странами и не собирается ни от кого изолироваться, не имеет предвзятых и тем более враждебных намерений».

Страны ЕС с начала специальной военной операции сократили взаимодействие России и ввели десять пакетов антироссийских санкций. При этом Европа активно поставляет Украине вооружение и готовит подразделения украинских вооруженных сил.

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