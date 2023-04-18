Interia: Польша разозлила ЕС решением запретить импорт зерна и других продуктов с Украины

Решение Польши о запрете поставок зерна и прочей сельскохозяйственной продукции с Украины разозлило Евросоюз (ЕС), так как это противоречит его законодательству. Об этом пишет Interia.

Запрет на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, введенный правительством Польши в субботу, может нарушить положения двух международных торговых соглашений, установленных ЕС. В итоге, стране могут грозить штрафы со стороны Европейской комиссии и иски, поданные частными предпринимателями.

В публикации указали, что решение Польши может нарушать положения, регулируемые торговым соглашением DCFTA, подписанным ЕС и Украиной в 2017 году. Согласно этим положениям, предусматривалась постепенная отмена таможенных пошлин и прочих торговых ограничений между регионами. Также польский запрет может нарушать постановление от 4 июня 2022 года, где Еврокомиссия в ответ на спецоперацию России отменила все меры торговой защиты между ЕС и Украиной.

По данным издания, Польша может начать получать судебные иски как со стороны польских закупщиков продукции, так и со стороны поставщиков с Украины. Также определенные проблемы могут начаться, если будет возбуждено дело в Европейском суде с последующими санкциями для Польши.

17 апреля депутат Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что если эмбарго на ввоз украинской продукции в соседние европейские страны сохранить, то Украина понесет большие потери. Он отметил, что на Румынию, Венгрию, Польшу и Словакию в первом квартале текущего года приходилось 28% всего аграрного экспорта Украины.