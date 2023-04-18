Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

IT-компании из России условились не повышать цены на свой софт выше разумного уровня

close
100%
Freepik

Крупные российские IT-игроки договорились не повышать цены на свое программное обеспечение (ПО) «выше разумного уровня». Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры.

«Участники рынка возьмут на себя обязательства не повышать цены на ПО выше разумного уровня, а также размещать актуальную информацию об их предельной стоимости, в том числе на официальном маркетплейсе российского ПО», — отметили в публикации.

По данным ведомства, соответствующее заявление последовало после встречи участников рынка в министерстве. На ней также предложили ввести механизм, который занимался бы саморегулированием цен на ПО.

В сообщении добавили, что в случае поступления жалоб на рост цен, аккредитация той или иной компании может быть приостановлена на время проведения проверки.

5 апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные электронных торговых площадок на предмет закупок лицензий на иностранные сервисы писала, что российские компании и региональные органы власти пытаются найти способы сохранить лицензии на западный софт, включая Adobe, а также сходное компьютерное программное обеспечение. В рамках так называемой политики импортозамещения пока не удалось найти полноценные аналоги данным видам программ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях