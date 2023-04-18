IT-компании из России условились не повышать цены на свой софт выше разумного уровня

Крупные российские IT-игроки договорились не повышать цены на свое программное обеспечение (ПО) «выше разумного уровня». Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры.

«Участники рынка возьмут на себя обязательства не повышать цены на ПО выше разумного уровня, а также размещать актуальную информацию об их предельной стоимости, в том числе на официальном маркетплейсе российского ПО», — отметили в публикации.

По данным ведомства, соответствующее заявление последовало после встречи участников рынка в министерстве. На ней также предложили ввести механизм, который занимался бы саморегулированием цен на ПО.

В сообщении добавили, что в случае поступления жалоб на рост цен, аккредитация той или иной компании может быть приостановлена на время проведения проверки.

5 апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные электронных торговых площадок на предмет закупок лицензий на иностранные сервисы писала, что российские компании и региональные органы власти пытаются найти способы сохранить лицензии на западный софт, включая Adobe, а также сходное компьютерное программное обеспечение. В рамках так называемой политики импортозамещения пока не удалось найти полноценные аналоги данным видам программ.