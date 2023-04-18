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Bloomberg сообщил, что после 2020 года страны БРИКС опережают G7 по вкладу в рост мировой экономики

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Yuri Gripas/Reuters

После 2020 года вклад стран БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка , опережают страны G7 по вкладу в рост мировой экономики. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ). Как говорится в публикации, уже в 2020 году показатели альянсов были на одном уровне, а в дальнейшем показатели западных стран начали падать.

«В нынешнем году расклад будет 32,1% и 29,9% в пользу стран БРИКС. В 2028 году этот показатель составит уже 33,6% и 27,8% соответственно», — следует из материала (цитата по «Российской газете»).

12 апреля в МВФ заявили, что на фоне роста всеобщей финансовой неуверенности прогнозируется, что экономические показатели Великобритании окажутся худшими среди стран G7 в 2023 году. По прогнозам МВФ, в 2023 году ВВП Соединенного Королевства может сократиться на 0,3%, а в следующем году вырастет на 1%. Это делает Великобританию вторым членом G7 после Германии, который столкнулся с экономическим спадом.

Ранее МВФ улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2023 году до 0,7% и ухудшил ожидания роста в 2024 году — до 1,3%.

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