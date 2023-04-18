В ЕС считают незаконной приостановку рядом стран импорта сельхозпродукции с Украины

В ЕС считают, что приостановка рядом стран импорта сельскохозяйственной продукции с Украины незаконна. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

На вопрос о том, считают ли в ЕС решение о приостановке украинского импорта незаконным, европейский дипломат ответил отрицательно.

«Я так не думаю», — ответил дипломат.

Другой дипломат поддержал такое мнение, указав на правила Всемирной торговой организации.

Ранее польский министр сельского хозяйства Роберт Телюс в ходе встречи в фермерами заявил, что переговоры с Украиной по вопросу ввоза сельскохозяйственной продукции провалены.

Переговоры потерпели фиаско в силу того, что стороны оказались не в состоянии разработать механизмы транзита товаров, которые бы подошли польским фермерам.

До этого в Верховной раде заявили, что запрет на поставки агропродукции в ЕС приведет к потерям для Украины.