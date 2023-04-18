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Глава ЦБ Набиуллина: у России есть подушка безопасности в неподверженных санкциям активах

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Пресс-служба Госдумы РФ

У России есть «подушка безопасности» в неподверженных санкциям активах, а резервы формируются исходя из того, какие активы не могут быть использованы для санкционного давления. Об этом в Госдуме заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«Мы можем сейчас себя достаточно спокойно чувствовать — у нашей страны есть «подушка безопасности» в неподверженных санкциям активах. Одновременно, представим себе, что проблемы глобальной финансовой системы «догнали бы» нас быстрее, чем геополитические шоки. И если мы в таком случае не имели валютных резервов, то не смогли демпфировать шок для нашей экономики», — отметила она (цитата по ТАСС).

По словам Набиуллиной, сейчас ЦБ формирует резервы исходя из того, какие активы не могут быть использованы для санкционного давления и как меняется внешняя торговля РФ.

Набиуллина также подчеркнула, что регулятор продолжает работу по возврату замороженных резервов ЦБ в долларах и евро. По ее словам, у Банка России есть переговорная позиция по этому вопросу. Ранее глава ЦБ заявляла, что из-за санкций Запада замороженными оказались около $300 млрд российских резервов.

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