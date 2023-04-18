Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 81,54 рубля

Курс доллара на открытии торгов во вторник вырос на 14 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 81,54 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс евро вырос на 25,75 копейки и составил 89,41 рубля, а курс юаня — на 1,6 копейки до 11,83 рубля.

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что Центробанк и Минфин могут ограничить закупку валюты на внутреннем рынке для крупных сделок по выкупу активов иностранных компаний, уходящих из России. Отмечалось, что ситуация связана тем, что крупные покупки доллара и евро на внутреннем рынке могут привести к волатильности рубля из-за низкой ликвидности иностранной валюты.

До этого в Министерстве экономического развития (Минэкономразвития) заявили, что ожидают среднегодовой курс доллара на уровне 76,5 рубля. При этом в 2024 году показатель, согласно обновленной оценке, поднимется до 76,8 рубля, а в 2025-м — до 77,6 рубля.