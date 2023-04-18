Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 81,54 рубля

close
100%
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Курс доллара на открытии торгов во вторник вырос на 14 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 81,54 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс евро вырос на 25,75 копейки и составил 89,41 рубля, а курс юаня — на 1,6 копейки до 11,83 рубля.

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что Центробанк и Минфин могут ограничить закупку валюты на внутреннем рынке для крупных сделок по выкупу активов иностранных компаний, уходящих из России. Отмечалось, что ситуация связана тем, что крупные покупки доллара и евро на внутреннем рынке могут привести к волатильности рубля из-за низкой ликвидности иностранной валюты.

До этого в Министерстве экономического развития (Минэкономразвития) заявили, что ожидают среднегодовой курс доллара на уровне 76,5 рубля. При этом в 2024 году показатель, согласно обновленной оценке, поднимется до 76,8 рубля, а в 2025-м — до 77,6 рубля.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях