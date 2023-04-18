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Российские банки могут крупно потерять из-за ужесточения ипотеки

«Эксперт РА»: банки РФ из-за ужесточения ипотеки в 2023 году могут недополучить ₽80 млрд

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Global Look Press

Банки России в связи с усилением регулирования рынка ипотеки в текущем году рискуют лишиться около 80 млрд рублей прибыли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор рейтингового агентства «Эксперт РА».

«Но на долгосрочном горизонте эта упущенная выгода будет нивелирована», — указывается в публикации.

В ней отмечается, что это произойдет из-за улучшения качества портфелей, на которое направлено регулирование.

Агентство указало на ряд нововведений. Во-первых, внедрение с 30 мая надбавок к ставке резервирования по ипотечному кредиту от застройщика модет стать предпосылкой к спаду выдач по таким кредитам, что повлечет за собой падение объема единовременных комиссий, получаемых кредитными организациями от застройщиков. Во-вторых, установка макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска по кредитам с маленьким первоначальным взносом с 1 июля надломит потенциал повышения объема новых выдач.

В-третьих, по оценке рейтингового агентства, ряд банков в этом году получит меньше комиссионных доходов по ипотечным продуктам, чем в прошлом году из-за того, что Центробанк отнял у кредитных организаций вариант «навязывать» заемщику приобретение страхового полиса из списка аккредитованных им страховых компаний по более высокой стоимости.

Как проанализировали эксперты агентства, в общей сложности в 2023 году прогнозируется небольшой рост объема выдачи ипотеки — в пределах 2-4%, до 4,9-5 трлн рублей.

Ранее ЦБ РФ заявил об ужесточении регулирования ипотеки с экстремально низкими ставками с 30 мая текущего года.

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