Авиакомпании России принимают меры по доступным ценам на билеты

Российские авиакомпании работают над увеличением спроса для формирования доступных цен на авиабилеты. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом в Министерстве транспорта России отметили, что субсидирование программы внутренних перевозок было продлено. С ноября 2022 года по март 2023 года на это выделено 25,3 млрд руб.

«В Минтрансе особо отметили, что продолжают работу над продлением данной меры поддержки на летний сезон 2023 года», — говорится в сообщении.

Ранее ассоциация экплуатантов воздушного транспорта обратилась в Минтранс РФ с предложением о трех новых мерах господдержки российской авиаотрасли. Первая мера предполагает распространение субсидий, предусмотренных для судов «Суперджетов» — SSJ 100, на новые Ту-214. Сейчас средства поддержки SSJ 100 предоставляются в рамках госпрограммы «Развитие авиационной промышленности», в том числе «для повышения уровня исправности SSJ 100». В 2023-2025 годах на это выделено 7,83 млрд руб. ежегодно. В настоящее время Ту-214 не проходит по критериям госсубсидии.