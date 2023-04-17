Сбер запускает образовательный проект для начинающих предпринимателей в метавселенной

Сбер запускает первый в России образовательный проект «КоМета» для начинающих предпринимателей в метавселенной. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Опрос Сбера проведенный в начале года показал, что одним из препятствий для старта своего бизнеса школьники и студенты называют нехватку информации о том, как сделать первый шаг, предпринимательство кажется им недостижимо сложным, отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Но в нынешних условиях стремительно развивающихся технологий и доступных ресурсов открыть свой технологический стартап просто – может быть, как никогда ранее. Поэтому и появилась «КоМета» – место для кооперации и совместной работы, где ребята смогут учиться и развивать мягкие навыки в игровом формате. Наша цель – увлечь темой бизнеса и технологий как можно больше молодых людей, и формат метавселенной для этого отлично подходит», — сказал он.

В Сбере рассказали, что виртуальное пространство создано для начинающих предпринимателей и подростков от 12 лет и старше, интересующихся технологическими трендами, наукой или темами личной эффективности и развития мягких навыков. В нем регулярно будут проходить вдохновляющие лекции известных бизнесменов, деловые игры, нетворкинг-сессии, музыкальные концерты, также будет организована библиотека видео-контента. Планируется, что до конца года 3D-пространство посетят больше 35 тысяч уникальных пользователей.

Помимо просмотра лекций и концертов, посетители» КоМеты» смогут создавать собственные цифровые аватары, общаться с другими пользователями, проходить квесты в пяти связанных пространствах и получать подарки от Сбера и компаний-партнеров.

Подключение к «КоМете» возможно как с мобильного устройства, так и с персонального компьютера, оно не требует скачивания приложений и регистрации. Функционал площадки и форматы работы с ней будут постоянно обновляться на основе пожеланий ее пользователей, пространство будет дополняться новым контентом и станет виртуальным местом встречи молодежного стартап-комьюнити.