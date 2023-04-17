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Набиуллина: ЦБ РФ работает с правительством, чтобы иностранцы быстро оформляли карты «Мир»

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА «Новости»

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России усиленно работает с правительством, чтобы иностранные граждане могли быстро оформить карту «Мир». Об этом она сообщила в Государственной думе, передает РИА Новости.

«Что касается иностранцев. Мы усиленно работаем с правительством, чтобы иностранцы могли быстро получать карту «Мир», — сказала она.

Набиуллина отметила, что для этого разрабатывается возможность проводить удаленную идентификацию. Также по ее словам, соответствующий закон примут в весеннюю сессию.

Ранее первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова во время ежегодной встречи представителей кредитных организаций с ЦБ заявляла, что выпуск карт платежной системы «Мир» вырос на 60% за 2022 год. Она уточнила, что всего было выпущено 182 млн таких карт.

13 апреля посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас говорил, что страна готова к переговорам с Россией по внедрению карт российской платежной системы «Мир». Такую же позицию высказывал посол Демократической республики Конго в РФ Иван Вангу Нгимби.

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