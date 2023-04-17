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Набиуллина заявила, что Центробанк не стремится «загнать любой ценой» инфляцию к 4%

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Пресс-служба Госдумы РФ

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не стремится загнать инфляцию «любой ценой» к целевому показателю в 4%. Об этом она сказала в ходе встречи с представителями партии «Новые люди» в Госдуме, передает ТАСС.

«Мы сейчас не стремимся загнать любой ценой инфляцию к цели 4%», — сказала глава Центробанка.

По ее словам, регулятор в 2023 году ожидает инфляцию на уровне 5-7%. При этом в 2024 году она сможет достигнуть цели в 4%.

Ранее Набиуллина заявила, что дополнительных послаблений в рамках валютных ограничений не предполагается, но возможен некоторый «тюнинг». Она отметила, что в ЦБ считают, что система более-менее стабилизировалась.

12 апреля Набиуллина заявила, что в настоящее время на финансовом рынке России не сложились условия для полноценного отказа от валютного контроля со стороны регулирующих органов. Данный метод профилактики внутреннего рынка должен защищать РФ от излишнего давления, которое возникло после введения международных санкций.

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