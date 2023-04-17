Минсельхоз Венгрии может продлить запрет на импорт зерна с Украины при отсутствии мер ЕС

Госсекретарь Министерства сельского хозяйства Венгрии Шандор Фаркаш заявил, что власти страны могут продлить срок запрета на импорт сельхозпродуктов с Украины при условии, что Европейский союз не примет меры по защите венгерских аграриев. Об этом сообщает агентство MTI.

«Если Брюссель не примет в вопросе украинского зерна таких защитных мер, которые устроили бы Венгрию, только что установленный срок запрета на импорт может быть продлен», — сказал Фаркаш во время заседания парламента.

По его словам, речь идет также о запрете и на масличные культуры и мед, поскольку в них было обнаружено «содержание опасных для здоровья веществ, эти продукты будут изъяты с рынка».

17 апреля министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявлял, что в поставках кукурузы с Украины были выявлены токсины и ГМО. По его словам, украинские производители получают свою продукцию от хозяйств с низкими производственными затратами, в которых себестоимость снижается из-за методов выращивания, запрещенных в Евросоюзе.

Ранее Надь говорил, что страна вводит временный запрет на импорт сельскохозяйственной продукции с территории Украины до 30 июня 2023 года.

До этого глава Министерства сельского хозяйства Венгрии сообщал, что страна ужесточает контроль зерновых и масличных культур ввозимых с Украины.