Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минсельхоз Венгрии может продлить запрет на импорт зерна с Украины при отсутствии мер ЕС

close
100%
Igor Tkachenko/Reuters

Госсекретарь Министерства сельского хозяйства Венгрии Шандор Фаркаш заявил, что власти страны могут продлить срок запрета на импорт сельхозпродуктов с Украины при условии, что Европейский союз не примет меры по защите венгерских аграриев. Об этом сообщает агентство MTI.

«Если Брюссель не примет в вопросе украинского зерна таких защитных мер, которые устроили бы Венгрию, только что установленный срок запрета на импорт может быть продлен», — сказал Фаркаш во время заседания парламента.

По его словам, речь идет также о запрете и на масличные культуры и мед, поскольку в них было обнаружено «содержание опасных для здоровья веществ, эти продукты будут изъяты с рынка».

17 апреля министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявлял, что в поставках кукурузы с Украины были выявлены токсины и ГМО. По его словам, украинские производители получают свою продукцию от хозяйств с низкими производственными затратами, в которых себестоимость снижается из-за методов выращивания, запрещенных в Евросоюзе.

Ранее Надь говорил, что страна вводит временный запрет на импорт сельскохозяйственной продукции с территории Украины до 30 июня 2023 года.

До этого глава Министерства сельского хозяйства Венгрии сообщал, что страна ужесточает контроль зерновых и масличных культур ввозимых с Украины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях