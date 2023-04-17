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«Вести.ua»: экономика Украины будет переживать самый сложный период после завершения конфликта

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Alex Grimm/Reuters

Самый тяжелый период для украинской экономики начнется после окончания конфликта. Западные страны оставят страну наедине со своими проблемами, отчего ей не получится развить свое промышленное производство. Об этом пишет издание «Вести.ua».

В публикации отметили, что по самым скромным подсчетам, на сегодняшний день для восстановления Украины потребуется не менее $411 млрд, что в 2,6 раза больше ВВП страны по итогам 2022 года. Вполне вероятно, что западные страны перестанут поддерживать страну после окончания конфликта, отчего в экономике Украины начнется самый тяжелый период.

Эксперты посчитали, что в ближайшие два года инфляция в стране будет достаточно высокой, а зарплаты будут постепенно сокращаться. Например, инфляция по итогам этого года будет на уровне 20%, а зарплаты просядут на 2%. При этом самый тяжелый период у украинской экономики ожидается после окончания спецоперации, когда западные партнеры, взявшие на себя социальные выплаты, перестанут выделять средства.

Авторы статьи указали, что власти Украины рассчитывают также получить в ближайшие пять-семь лет около $100 млрд российских денег, арестованных по всему миру.

Ранее в понедельник доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский заявил, что странам «глобального Юга» надоело, что Запад, традиционно руководствуясь двойными стандартами, тратит деньги Международного валютного фонда (МВФ) на Украину вместо развивающихся стран.

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