Набиуллина не исключила «тюнинг» валютных ограничений

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что дополнительных послаблений в рамках валютных ограничений не предполагается, но возможен некоторый «тюнинг». Об этом сообщает ТАСС.

«Мы ослабление проводили, сейчас никаких дополнительных больших мер здесь не предполагается в валютных ограничениях. Может быть, какой-то тюнинг, некоторые поправки», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что в ЦБ считают, что система более-менее стабилизировалась.

12 апреля Набиуллина заявила, что в настоящее время на финансовом рынке России не сложились условия для полноценного отказа от валютного контроля со стороны регулирующих органов. Данный метод профилактики внутреннего рынка должен защищать РФ от излишнего давления, которое возникло после введения международных санкций.

Также она сообщила, что в настоящее время нет особой необходимости к возвращению практики по репатриации валютной экспортной выручки на внутренний рынок России.