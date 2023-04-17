В Раде заявили, что запрет на поставки агропродукции в ЕС приведет к потерям для Украины

Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что если эмбарго на ввоз украинской продукции в соседние европейские страны сохранить, то Украина понесет большие потери. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на Румынию, Венгрию, Польшу и Словакию в первом квартале текущего года приходилось 28% всего аграрного экспорта Украины.

«Украина будет нести значительные потери из-за эмбарго на экспорт своей сельхозпродукции в соседние страны ЕС. Эти потери значительно усилятся в случае временного запрета на транзит и фактическую остановку путей солидарности», — сказано в сообщении.

17 апреля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявлял, что Братислава приостановит импорт зерна и других отдельных продуктов с Украины вслед за Польшей и Венгрией.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия считает неприемлемыми односторонние запреты на поставки зерна и другой аграрной продукции с Украины, которые ввели Польша и Венгрия.

15 апреля венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь говорил, что страна вводит временный запрет на импорт сельскохозяйственной продукции с территории Украины до 30 июня 2023 года.

В этот же день Польша ввела запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции с территории Украины до 30 июня.