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Страны G7 намерены оставить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель

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Shutterstock

Страны «большой семерки» намерены сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, страны G7 и Австралия приняли решение сохранить ограничение после пересмотра цены в 60 долларов, согласованной в декабре.

«Это произошло после четырехнедельного роста базовых цен на нефть, чему способствовало сокращение добычи, объявленное ОПЕК+, в которую входят Организация стран-экспортеров нефти и союзники во главе с Россией, а также восстановление потребления в Китае», — говорится в сообщении.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что экспорт российского бензина с начала 2023 года по середину апреля вырос на 38% до около 1,8 млн тонн. Запасы бензина на НПЗ и нефтебазах оказались более 2 млн тонн.

Рост экспорта произошел за счет увеличения поставок в африканские страны.

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