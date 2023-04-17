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Власти Украины заявили, что зерновая сделка находится под угрозой

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Khalil Hamra/AP

В министерстве инфраструктуры Украины заявили, что продление зерновой сделки находится под угрозой. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, в качестве причины украинские чиновники называют повторную блокировку инспекции сухогрузов российской стороной.

Уточняется, что с 10 апреля Россия в одностороннем порядке прекратила инспекцию судов в Совместном Координационном центре в Стамбуле. В связи с этим функционирование зерновой сделки находится под угрозой.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на беспокойства генсека ООН Антониу Гутерриша о пробуксовке зерновой сделки.

По словам Пескова, перспективы соглашения «по-прежнему не столь радужны», а условия второй части сделки «не имеют тенденций к улучшению».

Представитель генсека Стефан Дюжаррик до этого говорил, что члены команды генсека ООН работают «в тесном сотрудничестве с вовлеченными сторонами, что является ключом к сохранению в силе этого жизненно важного соглашения».

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