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ФРГ работает с партнерами в ЕС по вопросу пресечения обхода антироссийских санкций

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Markus Schreiber/AP

Представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии в ходе брифинга заявила, что Германия контактирует с европейскими союзниками для предотвращения обхода антироссийских санкций. Ее слова передает ТАСС.

«Мы поддерживаем контакты с правительством и нашими европейскими партнерами с целью предотвращения обхода санкций, что является одной из важных задач», — отметила она.

Ранее главы МИД стран G7 на встрече в Каруидзаве обсудили ситуацию на Украине и проблему «уклонения и обхода санкций» и «поставки оружия России третьими странами».

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси особо подчеркнул, что в условиях затянувшегося конфликта важно сохранять единство среди стран «большой семерки» и других стран-единомышленников, продолжать жесткие санкции против России и активную поддержку Украины.

Встреча глав МИД G7 началась 16 апреля, она проходит на японском курорте Каруидзава в Нагано.

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