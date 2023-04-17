«Интерфакс» узнал, что ставка разового взноса бизнеса в бюджет может составить 10%

Единовременный сбор из сверхприбыли российского бизнеса в бюджет (windfall tax) за 2021—2022 годы может составить 10% от суммы превышения прибыли над показателем за 2018—2019 годы. Об этом написал «Интерфакс» со ссылкой на несколько источников, которые знакомы с проектом поправок в Налоговый кодекс РФ. При досрочной уплате — до формального вступления нововведений в силу 1 января 2024 года — размер сбора предполагается на уровне 5%.

Как говорится в публикации, законопроект пока не опубликован. По данным одного из источников, заинтересованные стороны его только получили и пока проект находится в стадии обсуждения.

По информации собеседников агентства, формальной ставкой налога будут 10%, а «дисконт» пропишут как налоговый вычет в размере суммы безвозмездно перечисленных в федеральный бюджет с 1 октября по 30 ноября 2023 года средств, умноженной на два.

В Минфине РФ рассчитывают, что механизмом воспользуются все потенциальные налогоплательщики.

Источник сообщил «Интерфаксу», что для нефтяных, угольных компаний и производителей СПГ в законопроекте сделаны исключения.