Посол США в Варшаве: Вашингтон направит $4 млрд на постройку ядерных реакторов в Польше

Правительство США собирается выделить $4 млрд для постройки новых малых ядерных реакторов в Польше. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление посла США в Варшаве Марка Бжезинского.

«Польше нужны новые энергетические решения, чтобы защититься от влияния России, чтобы выполнить климатические обязательства и подпитать развитие экономики», — отметил Бжезинский.

По его словам, решение американских властей является важным шагом для будущего Польши. Кроме того, энергетика станет важной частью развития отношений между США и Польшей в ближайшие 100 лет.

Известно, что американский банк Exim направит $3 млрд, а агентство Development Finance Corporation выделит еще $1 млрд. При этом речь идет о реакторах BWRX-300, которые спроектированы фирмой Hitachi Nuclear Energy.

11 апреля Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что контракты по финансированию и экспорту технологий при строительстве в стране атомной электростанции «Пакш-2» были отредактированы и подлежат согласованию в Еврокомиссии.

До этого заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия готова к участию в возведении во Вьетнаме атомных электростанций (АЭС) как большой, так и малой мощности.