В России зафиксировали сокращение числа вакансий с удаленным режимом работы

За шесть месяцев число вакансий в России, предлагающих удаленный режим работы, сократилось. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные исследования Superjob.

Аналитики рекрутинговой компании сравнили актуальное количество предложений работы с данными за октябрь – ноябрь 2022-го по всем округам России. Если число вакансий с удаленным режимом работы упало, то число вакансий с гибридным режимом и необходимостью посещать офис несколько раз в неделю, выросло в 1,3 раза.

В публикации отметили, что число гибридных вакансий больше всего выросло в сфере IT, интернета, связи и телекоммуникаций. Также достаточно много подобных вакансий в сферах управления персоналом, строительства и недвижимости, промышленности и производстве.

По данным авторов исследования, из-за полного отсутствия удаленной работы становится невозможно работать из-за границы. Поэтому работодатели почти перестали требовать от потенциальных работников наличие налогового резидентства России.

В начале марта RT со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом «Авито Работа» сообщил, что в феврале 2023 года спрос на вакансии с возможностью работать дистанционно вырос на 79% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.