Bloomberg: Европа и Азия столкнулись с перенасыщением СПГ на фоне невысокого спроса

Европа и Азия столкнулись с переизбытком сжиженного природного газа (СПГ), а цены на это топливо будут снижаться в ближайшие несколько недель. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Мировой рынок становится перенасыщен природным газом, цены на него будут снижаться и в Европе, и в Азии, по крайней мере в ближайшие несколько недель. При этом сложившаяся ситуация была бы редкостью в 2022 году, когда на фоне конфликта на Украине цены на энергорынке взлетели вверх.

Эксперты рынка посчитали, что благодаря теплой зиме Европа смогла пережить отопительный сезон с определенным объемом остатков газа в хранилищах. При этом в 2023 году работы по наполнению хранилищ газа в Европе могут быть завершены уже к концу августа из-за наличия множества альтернативных поставщиков.

Аналитики посчитали, что сейчас внимание участников рынка обращено на погоду, которая будет предстоящим летом. Например, любые серьезные перепады температур могут привести к увеличению потребления топлива. Кроме того, конкуренция за СПГ может усилиться к концу третьего квартала, когда многие импортеры начнут готовиться к зиме.

В начале апреля бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль на своей странице в Twitter написала, что импортеров в Евросоюзе (ЕС) ожидают большие трудности, если США запретят экспорт СПГ.