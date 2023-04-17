«Укрэнерго»: Украина возобновила экспорт электроэнергии в Словакию

Украинская национальная компания «Укрэнерго» сообщила, что Украина с 17 апреля возобновила экспорт электроэнергии в Словакию. Об этом говорится в Telegram-канале «Укрэнерго».

По данным компании, сейчас в энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности.

«Начался экспорт электроэнергии в Словакию (200 МВт каждый час), продолжается экспорт в Польшу (75 МВт каждый час) и Молдову (99-134 МВт в разные часы). Кроме того, из Словакии продолжается незначительный импорт (2-4 МВт в разные часы)».

Ранее в «Укрэнерго» сообщали, что Украина с 17 апреля должна возобновить экспорт электроэнергии в Словакию.

12 апреля Украина начала экспортировать электроэнергию в Польшу.

7 апреля сообщалось, что министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал документ, разрешающий начать процесс восстановления экспорта электроэнергии в европейские страны. Глава ведомства отмечал, украинская энергосистема почти два месяца работает без ограничений для потребителей и обладает запасом мощности.