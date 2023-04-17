Мишустин анонсировал новую меру поддержки российских предприятий с привлечением до 10 трлн рублей

Правительство введет еще одну меру поддержки российских предприятий, чтобы помочь им наладить выпуск необходимых компонентов. Это решение позволит дополнительно профинансировать развитие перспективных отраслей экономики РФ на общую сумму до 10 трлн рублей, приводит слова премьер-министра Михаила Мишустина РИА Новости.

Речь идет о создании реестра, в который власти включат проекты, снижающие низкий уровень локализации производства различных компонентов и позволяющие устранить критическую зависимость от поставок из западных стран. Для данных проектов может быть предусмотрена пониженная кредитная ставка, а также «особый подход банков» при рассмотрении заявок на получение денежных средств, пояснил он.

«Уже действует целый ряд эффективных инструментов, среди которых и промышленная ипотека, и льготный лизинг. По поручению главы государства мы добавим еще одну меру поддержки <....> Это обеспечит до 10 триллионов рублей дополнительного финансирования для расширения перспективных отраслей, позволит заместить поставки дефицитных материалов, комплектующих, оборудования, переориентировать нашу транспортно-логистическую сеть потоки и производить конкурентоспособную продукцию», — заключил Мишустин.

14 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин призвал ведомства стимулировать частную инициативу и не подменять бизнес собой. Также он обратил внимание на необходимость повышения эффективности расходов федерального бюджета. В 2022 году инвестиции в значительной степени поддержало государство.