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CORE.XP: объем сделок с московской офисной недвижимостью оказался рекордным за последние 15 лет

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Евгений Биятов/РИА Новости

По итогам первого квартала текущего года объем сделок с офисной недвижимостью на столичном рынке оказался рекордным за последние 15 лет. За три месяца были куплены и арендованы 446 тыс. кв. м данного вида объектов — столь высоких показателей на рынке не наблюдалось с 2008 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании CORE.XP.

«Общий объем сделок на рынке офисной недвижимости Москвы в I квартале 2023 г. составил 446 000 кв. м. Это самый высокий показатель за первые три месяца года за последние 15 лет. Для сравнения: с января по март 2022 г. было сдано в аренду и продано 329 367 кв. м офисных помещений, что на 35% ниже результатов этого года», — говорится в материале.

Подобная динамика обусловлена несколькими ключевыми факторами. Среди них — нехватка качественных площадей на рынке, из-за чего наблюдается высокий спрос на ликвидные варианты, а также относительные низкие темпы появления новых проектов, пояснила заместитель директора департамента офисной недвижимости Nikoliers Елена Медушевская.

16 апреля газета «Коммерсантъ» сообщила, что активность на рынках коммерческой недвижимости начала постепенно восстанавливаться. При этом стоимость аренды площадей в офисных и торговых зданиях пока снижается.

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