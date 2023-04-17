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Profinance.ru: рублевая стоимость российской нефти Urals вышла на «комфортные» уровни

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Brendan McDermid/Reuters

К середине апреля 2023 года рублевая биржевая стоимость барреля российской нефти Urals вышла на комфортные уровни. Этот показатель впервые за восемь месяцев поднялся выше 5 тыс. рублей и 14 числа достигал отметки 5047 руб., сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков Profinance.ru.

«Urals вышла на комфортные уровни. Рублевая цена марки впервые с августа прошлого года поднималась выше уровня 5 тыс. руб. за баррель. В пятницу котировки достигали 5047 руб. за баррель, что почти на 1,2% выше уровня закрытия четверга. Даже с учетом коррекции и снижения цены к закрытию торгов до 5030 руб. она на 3,2% выше значений недельной давности и почти в полтора раза выше локального минимума, установленного месяцем ранее», — говорится в материале.

Укрепление стоимости российской экспортной марки связано в первую очередь с ростом долларовых котировок на глобальном сырьевом рынке. По итогам минувшей недели цена североморской Brent достигла $86,6 за баррель, что почти на 2% выше значения закрытия предшествующей недели, заключается в статье.

17 апреля газета «Коммерсантъ» сообщила, что при сохранении цен на Urals на уровне выше 5 тыс. рублей до конца 2023 года объем недополученных нефтяных доходов может снизиться на 500 млрд руб., до 1 трлн руб. Текущие цены на нефть окажут позитивный эффект на бюджет, который сверстан исходя из средней цены Urals $70,1 за баррель и среднего курса 68,3 руб./$, поскольку текущий курс доллара выше заложенного в бюджет.

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