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«Ъ»: бюджетные расходы на магистральную инфраструктуру в январе – марте упали в 2,4 раза

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В январе – марте 2023 года бюджетное финансирование строительства и модернизации магистральной инфраструктуры сократилось в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Sherpa Group.

Как говорится в публикации, в целом подрядчики на госстройках (железнодорожная инфраструктура, автомагистраль Европа — Западный Китай, объекты Северного морского пути, финансируемые в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры») получили за рассматриваемый период 33,2 млрд рублей, что составляет 20,7% от заложенных в этом году расходов. По сравнению с годом ранее показатель упал в 2,4 раза.

Год назад такое финансирование поддержало отрасль в период экономического и финансового кризиса, когда сооружение коммерческих объектов замедлилось. Строителям автомобильных и железных дорог удалось даже нарастить выручку на 20-25%, следует из статьи. В целом в 2022 году правительство выделило на данные проекты на 35% средств больше, чем годом ранее.

По словам главы Sherpa Group Александры Галактионовой, в текущих условиях у строителей нет альтернатив госстройкам. Бизнес не в состоянии предложить такой объем заказов, чтобы компенсировать снижение доходов в инфраструктурных проектах. При этом, напоминают эксперты, количество крупных проектов коммерческого назначения продолжает снижаться.

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