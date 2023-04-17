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«Ъ» допустил снижение недополученных нефтяных доходов бюджета при текущих ценах на Urals

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На прошлой неделе рублевая цена российской нефти Urals впервые с августа 2022 года поднялась выше уровня 5 тыс. руб. за баррель. При сохранении рублевых цен на топливо на этом уровне до конца 2023 года объем недополученных нефтяных доходов может снизиться на 500 млрд руб., до 1 трлн руб. Об этом написала газета «Коммерсантъ».

Как говорится в публикации, в пятницу на торгах котировки Urals достигали 5047 руб. за баррель. Это почти на 1,2% выше уровня закрытия четверга.

В публикации уточняется, что цены на нефть выросли на фоне решения стран ОПЕК+ дополнительно сократить добычу с мая. Старший аналитик отдела анализа рынка акций SberCIB Investment Research Константин Самарин допустил, что это может повлечь рост цен на топливо в ближайшее время.

«... даже текущие цены на нефть окажут позитивный эффект на бюджет, который сверстан исходя из средней цены Urals $70,1 за баррель и среднего курса 68,3 руб./$, поскольку текущий курс доллара выше заложенного в бюджет», — следует из статьи.

В пятницу курс доллара США закрылся на отметке 81,8 руб. за доллар, что на 17% выше значения конца предшествующего года и на 5,4% — конца марта.

При сохранении рублевых цен на текущем уровне до конца года объем недополученных нефтяных доходов сократится на 500 млрд руб., до 1 трлн руб., делается вывод в публикации.

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