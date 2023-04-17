AT: Запад разбудил «спящего гиганта» Россию и вскоре столкнется с последствиями

Страны Запада антироссийскими санкциями разбудили «спящего гиганта» Россию и в ближайшее время столкнутся с последствиями. Об этом пишут аналитики Патрисия Адамс и Лоуренс Соломон в статье для газеты The American Thinker.

По мнению авторов, санкции не оказали на экономику России ожидаемого эффекта. Наоборот, вместо этого рост некоторых западных экономик почти остановился, они страдают от высокой инфляции и нехватки энергии. Так, согласно данным МВФ, российская экономика в 2023 году будет расти быстрее, чем экономика Германии или Великобритании.

«Санкции в отношении России разбудили спящего гиганта, которым была Россия, и Запад вскоре может столкнуться с последствиями», — говорится в публикации.

Ранее главы МИД стран G7 договорились сохранять санкции против России. Кроме санкционного давления, министры подтвердили и намерение оказывать поддержку Украине.