«Ъ»: Россия нарастила экспорт бензина почти в полтора раза

С начала 2023 года Россия нарастила экспорт бензина на 38%, до 1,8 миллиона тонн, пишет газета «Коммерсантъ».

В публикации говорится, что несмотря на эмбарго Европейского союза и установленный потолок цен на нефтепродукты, участники рынка с начала года увеличили экспорт бензина почти на 40% год к году, до 1,8 млн тонн. Кроме этого, за указанный период производство увеличилось до 11,8 млн тонн (больше прошлогодних показателей на 5%).

Авторы статьи также отмечают, что биржевая стоимость бензина возобновила рост лишь на прошлой неделе, до этого она снижалась на фоне профицита товара.

Ранее газета «Ведомости», ссылаясь на статистические данные аналитического агентства Kpler, писала, что по итогам марта текущего года российские сырьевые компании поставили рекордный объем нефтепродуктов по морю, увеличив экспорт на 31,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022-го.