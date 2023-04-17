Захарова оценила заявление Польши о запрете на импорт и транзит украинского зерна

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова министра развития и технологий Польши Вальдемара Буды, заявившего о том, что запрет на импорт украинского зерна в республику «касается и его транзита в третьи страны». Она опубликовала соответствующий пост в своем Telegram-канале.

«Представляете, это Польша так разговаривает с Украиной, пока та ей еще нужна, как субъект, как антироссийский инструментарий», — заявила дипломат

По ее мнению, с украинским населением «вообще никто не будет разговаривать», когда «граница будет стерта, а остатки Украины поглощены Варшавой».

«И очень показательно подобное решение с точки зрения разоблачения мнимой заботы западников о голодающих и нуждающихся в продовольствии», — добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия считает неприемлемыми односторонние запреты на поставки зерна и другой аграрной продукции с Украины, которые ввели Польша и Венгрия.

15 апреля Польша ввела запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции с территории Украины до 30 июня 2023 года. В тот же день аналогичный запрет ввела Венгрия.