Минфин США обсудит соблюдение антироссийских санкций с Европой, Казахстаном и Киргизией

Сотрудники Министерства финансов США в апреле посетят Австрию, Германию, Италию, Казахстан, Киргизию и Швейцарию, где проведут консультации по вопросам, связанным с противодействием обходу санкций, которые были введены в отношении России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на американский Минфин.

Как заявили в ведомстве, заместитель министра финансов Соединенных Штатов Брайен Нельсон, курирующий противодействие терроризму и финансовую разведку, 16–18 апреля нанесет визит в Швейцарию, 19 апреля — в Италию, 20–21 апреля — в Австрию, а 21–22 апреля — в ФРГ. Помощник главы Минфина США Элизабет Розенберг, отвечающая за противодействие финансовым преступлениям, 23–26 апреля посетит Казахстан, а 27–28 апреля — Киргизию. Нельсон и Розенберг «продолжат работу» министерства по противодействию обходу антироссийских санкций.

В ведомстве утверждают, что американская сторона будет предпринимать попытки «лишить доступа к важнейшим рынкам мира» структуры, которые якобы содействуют России в проведении специальной военной операции и поддерживают Вооруженные силы РФ. Там указали, что Соединенные Штаты ранее ввели санкции против компаний в 20 странах, якобы входивших в «сети по обходу» антироссийских санкций.

Нельсон и Розенберг во время своих визитов собираются «искать возможности для более тесного сотрудничества, обмена информацией и обсуждения тенденций в торговле», а также для постановки приоритетных задач в сфере исполнения санкций «на всех уровнях цепочки поставок».

Нельсон в Австрии, ФРГ, Италии и Швейцарии проведет встречи с должностными лицами, а также с представителями компаний, которые, как считают США, поддерживают связи с РФ. Розенберг в Казахстане и Киргизии вместе с коллегами из Евросоюза, Великобритании и Министерства торговли Соединенных Штатов «встретятся с чиновниками и представителями частного бизнеса для содействия соблюдению [санкций] и противодействия обходу [рестрикций] в торговле и связанных с ней финансовых платежах».

Ранее французская газета Le Monde писала, что Россия смогла найти обход санкций Запада при помощи союзников из Азии и Африки.