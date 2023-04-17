Bloomberg: выделение МВФ $15,6 миллиардов Украине вызвало гнев у глобального Юга

Колумнист Bloomberg Михир Шарма написал, что выделение Международным валютным фондом (МВФ) нового транша Украине в размере $15,6 миллиардов рассердило развивающиеся страны, которые все больше убеждаются в предвзятости финансовой структуры.

По мнению автора, весенние совещания Всемирного банка и МВФ сопровождаются недовольством стран глобального Юга, которыйсомневается в жизнеспопосбности послевоенной международной финансовой архитектуры. В публикации говорится, что это обстоятельство является для Запада серьезной проблемой, а попытки помочь Украине лишь усугубляют ситуацию.

Журналист отмечает, что решение МВФ также противоречит 80-летней традиции. За это время организация старательно избегала предоставления кредитов странам, вовлеченным в военные конфликты.

Ранее директор европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер сделал прогноз, что страны Европы ждет медленный экономический рост и неизменно высокая инфляция в ближайшей перспективе.