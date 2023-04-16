Express: Польша и Венгрия бросили Украину в сложной ситуации отказом от импорта зерна

Отказавшись ввозить зерно с территории Украины Польша и Венгрия оставили украинцев в тяжелом положении. Об этом пишет Express.

«Польша и Венгрия запретили импорт зерна и других продуктов питания из Украины, что оставило украинских фермеров в «самой сложной ситуации», — сказано в сообщении.

Издание сослалось на комментарий Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, где говорилось о бедственном положении местных фермеров.

Ранее сообщалось, что лидер партии Smer, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что власти страны должны «немедленно» запретить ввоз украинского зерна. Он отметил, что фермеры «уже давно кричат о помощи».

15 апреля Польша ввела запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции с территории Украины до 30 июня 2023 года. В тот же день аналогичный запрет ввела Венгрия.