Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-премьер Словакии Фицо призвал власти страны запретить ввоз зерна с Украины

close
100%
Reuters

Лидер партии Smer, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что власти страны должны «немедленно» запретить ввоз украинского зерна.

«Чапутова (президент Словакии. — «Газета.Ru») и Хегер (премьер-министр страны. — «Газета.Ru») ради Украины способны пожертвовать словацкими фермерами, они должны немедленно запретить ввоз зерна и других продуктов с Украины», — написал бывший премьер.

Он отметил, что местные фермеры «уже давно кричат о помощи».

Фицо также добавил, что слова нынешнего премьера Словакии о контролируемой ситуации в области продовольственной безопасности ненадежны.

Ранее в Европейской комиссии заявили, что будут изучать принятые Польшей и Венгрией меры по приостановке импорта сельхозпродукции с Украины и запросили для этого дополнительную информацию у данных стран.

15 апреля Польша ввела запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции с территории Украины до 30 июня 2023 года. В тот же день аналогичный запрет ввела Венгрия.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях