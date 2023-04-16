Экс-премьер Словакии Фицо призвал власти страны запретить ввоз зерна с Украины

Лидер партии Smer, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что власти страны должны «немедленно» запретить ввоз украинского зерна.

«Чапутова (президент Словакии. — «Газета.Ru») и Хегер (премьер-министр страны. — «Газета.Ru») ради Украины способны пожертвовать словацкими фермерами, они должны немедленно запретить ввоз зерна и других продуктов с Украины», — написал бывший премьер.

Он отметил, что местные фермеры «уже давно кричат о помощи».

Фицо также добавил, что слова нынешнего премьера Словакии о контролируемой ситуации в области продовольственной безопасности ненадежны.

Ранее в Европейской комиссии заявили, что будут изучать принятые Польшей и Венгрией меры по приостановке импорта сельхозпродукции с Украины и запросили для этого дополнительную информацию у данных стран.

15 апреля Польша ввела запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции с территории Украины до 30 июня 2023 года. В тот же день аналогичный запрет ввела Венгрия.