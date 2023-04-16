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«Известия» назвали страны с наиболее активным курсом на отказ от доллара

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

С момента введений санкций против России многие страны начали активно рассуждать об отказе от доллара США в межгосударственных расчетах и переходе на национальные валюты. В их числе — Бразилия, ОАЭ, Ирак, Индия, написала газета «Известия».

«Переход на национальные валюты является сверхактуальным и «модным» вопросом — о нем говорят чуть ли не на каждой двусторонней встрече на сколько-нибудь высоком уровне. По сути, мир сейчас начинает возвращаться к «цветущей сложности» периода до Второй мировой войны, когда торговля в нацвалютах была делом совершенно обычным», — следует из публикации.

Впрочем, проблема заключается в том, что многие страны забыли, как вести дела подобным образом, а нынешнее время предполагает совершенно другие масштабы торговли и, главное, ее темпы, приводятся в статье слова колумниста Bloomberg Тайлера Коуэна. Он отметил, что доллар должен сохранить свою гегемонию в силу своего удобства. Как пишет колумнист, доллар – такой же экспортный товар, как китайские телефоны или японские автомобили.

Но для многих игроков удобство может отступить на второй план, заключается в статье. Кроме того, рост ставок привел к дефициту долларов во многих странах Азии и Африки, поэтому некоторые из них собираются искать альтернативу американской валюте из экономических соображений.

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