Йеллен: США обсуждают юридические возможности для передачи Украине российских активов

Руководитель Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон считает, что Российская Федерация должна заплатить за восстановление Украины, и обсуждает с союзниками, как обойти юридические ограничения на использование замороженных активов РФ. Об этом она рассказала в интервью телеканалу CNN.

По ее словам, мировое сообщество ожидает, что Российская Федерация понесет ответственность за свои действия.

«Мы обсуждаем это с нашими партнерами, но есть наши собственные юридические ограничения относительно того, что мы можем сделать с замороженными российскими активами», — подчеркнула она.

Йеллен добавила, что Соединенные Штаты начали передавать украинской стороне капиталы, которые были конфискованы у российских частных лиц, но еще не могут сделать того же с замороженными государственными активами.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Канада планирует передать средства от конфискованных активов, которые принадлежат Российской Федерации, для обороны и восстановления Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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