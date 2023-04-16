ЕК оценит меры Венгрии и Польши по приостановке импорта сельхозпродукции с Украины

В Европейской комиссии (ЕК) заявили, что будут изучать принятые Польшей и Венгрией меры по приостановке импорта сельхозпродукции с Украины и запросили для этого дополнительную информацию у данных стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЕК.

Там отметили, что ожидают от Польши и Венгрии дополнительные данные, чтобы «иметь возможность оценить меры».

При этом представитель одной из стран Западной Европы в беседе с Politico удивился таким мерам Польши в отношении Украины при постоянных призывах Варшавы к ужесточению антироссийских санкций и наращиванию поставок вооружений.

Ранее сообщалось, что Еврокомисссия считает неприемлемыми одностороние запреты на поставки зерна и другой аграрной продукции с Украины, которые ввели Польша и Венгрия.

15 апреля Польша ввела запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции с территории Украины до 30 июня 2023 года. В тот же день аналогичный запрет ввела Венгрия.