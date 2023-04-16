Минторг Индии сообщил, что США стали ее главным торговым партнером в 2022-2023 финансовом году

США стали главным торговым партнером Индии в 2022-2023 финансовом году, который завершился 31 марта. Об этом написал ТАСС со ссылкой на индийское Министерство торговли и промышленности.

Как говорится в публикации, объем торговли между странами в прошлом финансовом году вырос на 7,65% и достиг $128,55 млрд против $119,5 млрд годом в 2020-2021 году. Индийский экспорт в США за тот же период увеличился на 2,81% и составил $78,31 млрд по сравнению с $76,18 млрд в предыдущем финансовом году.

«Рост был достигнут за счет наращивания поставок фармацевтической и машиностроительной продукции, а также драгоценных камней и ювелирных изделий. Импорт Индией американских товаров увеличился примерно на 16%, до $50,24 млрд», — отмечается в материале.

При этом, согласно статистике Минторга, в 2022-2023 финансовом году объем торговли Индии с Китаем уменьшился на 1,5% и достиг $113,83 млрд по сравнению с $115,42 млрд в 2020-2021 году. Индийский экспорт в Китай снизился на 28%, составив $15,32 млрд, импорт вырос на 16% и достиг $98,91 млрд.

Китай был главным торговым партнером Индии в 2013-2018 годах, а также в 2020-2021 финансовом году.